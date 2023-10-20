Похолодание обещают синоптики на выходных
Вчера, 14:02
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Вчера, 14:02Вчера, 14:02
378Фото: Baigenews.kz
В Казахстане в ближайшие три дня похолодает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"Синоптическую ситуацию над республикой будут формировать Североатлантический циклон и Скандинавский антициклон, вызывая осадки в разных фазах и ограничивая дневной прогрев, лишь на юге страны дожди ещё не успеют перейти в снег, за исключением горных регионов. С наступлением выходных в Казахстане начнутся ощутимые похолодания", - говорится в сообщении.
На севере и в центре страны по ночам морозы до 0−5 градусов, после полудня воздух прогреется до 2-12 градусов, а в понедельник и вовсе будет 3 мороза-5 тепла.
А на западе, юге и востоке республики ещё сохранится относительно тёплая погода.
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