Сократить пребывание на свежем воздухе рекомендовали жителям Алматы и ещё пяти городов
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 28 января ожидаются в Алматы, Актобе, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт казахстанцев в выходные. По прогнозам, в воскресенье на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки — преимущественно снег.
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