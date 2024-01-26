Какая погода ждёт казахстанцев в выходные дни
Сегодня, 13:17
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Сегодня, 13:17Сегодня, 13:17
91Фото: Baigenews.kz
Синоптики прогнозируют казахстанцам снежные выходные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По данным синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки. В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег; в северных и восточных регионах с метелью; в южных регионах осадки в виде мокрого снега и дождя", - говорится в сообщении.
29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.
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