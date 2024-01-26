Какая погода ждёт казахстанцев в выходные дни

Синоптики прогнозируют казахстанцам снежные выходные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки. В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег; в северных и восточных регионах с метелью; в южных регионах осадки в виде мокрого снега и дождя", - говорится в сообщении.

29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.