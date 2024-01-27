Туман, метель и усиление ветра: о погоде на воскресенье рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), на северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, юге страны ожидаются туман, усиление ветра, на севере метель, на западе, юге гололёд.

В некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

28 января на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днём порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

28 января в центре, на юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный днем порывы 15 м/с.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.