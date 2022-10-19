Сокращение сроков и "надежда в подарок" - всё об амнистии для участников январских событий

Фото: ortcom.kz

Акт милосердия - так называют депутаты закон об амнистии для участников январских событий. Впервые об этом объявил президент в своём обращении народу Казахстана. 19 октября документ одобрили в мажилисе парламента.

Что значит эта амнистия, кто под неё подпадёт и что об этом говорят чиновники и мажилисмены, читайте в материале BaigeNews.kz.

"Молодёжь вышла, потому что у неё нет надежды"

Депутаты мажилиса одобрили законопроект об амнистии для участников массовых беспорядков в январе.

По информации заместителя генерального прокурора Асета Чиндалиева, под амнистию подпадёт около 1,5 тысячи казахстанцев. Уголовные дела возбудили в отношении 1,6 тысячи человек. То есть большую часть из них либо освободят, либо им смягчат наказание. За тяжкие преступления срок сократят на три четвертых от назначенного судом, а за особо тяжкие – наполовину. Если же в день, когда закон вступит в силу, осужденному осталось отбывать меньше года, то весь этот срок сократят. С тех, кто уже отбыл наказание, могут снять судимость.

"По амнистированию также могут быть ограничения. По закону о госслужбе есть требования: если лицо освобождается от наказания, то не имеет права работать на госслужбе. Эти ограничения применяются только к лицам, совершившим преступления. Что касается родных, детей, близких или супругов - никаких правовых последствий не возникнет. По конституционным законам каждый отвечает за свои поступки, за себя", - сказал Асет Чиндалиев.

Он отметил, что речь идёт о гражданских лицах, поддавшихся на провокации. Вину с них не снимают, но смягчение наказания является "актом гуманизма".

"Это просто акт гуманизма со стороны государства. Чтобы простить участников этих трагических событий и выпустить из тюрьмы раньше", - сказал спикер.

Государство милосердно отнеслось к тем, кто попал в орбиту уголовного преследования. Из 1072 уже осуждённых казахстанцев только 122-м назначили наказание в виде лишения свободы. Более 900 человек отпустили на волю.

Депутат Азат Перуашев в кулуарах пленарного заседания мажилиса отметил, что эта инициатива - наиболее важная политическая часть послания президента.

"Основная часть их тех, кто вышел на площади, это была наша молодёжь. Почему они вышли? Потому что у них нет жилья, нет работы и нет веры в будущее. Нет надежды. Эту надежду государство должно дать. Через амнистию государство даёт понять молодёжи, что доверяет ей. Необходимо налаживать нормальный общественный диалог. Любой законопроект - это соотнесение интересов разных точек зрения. В рамках этого пытаемся найти правильное решение", - сказал Азат Перуашев.

Кого коснётся амнистия?

Первое, что было сделано - определили время совершённых преступлений, а именно с 4 по 7 января 2022 года. Преступления, совершённые в другие дни, под этот закон не подпадают.

В документе прописали, какие статьи Уголовного кодекса подпадают под действие амнистии, их оказалось более 50:

статья 102 (Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны);

статья 103 (Убийство, совершённое при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление);

статья 104 (Причинение смерти по неосторожности);

части первая и вторая статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);

статья 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);

статья 112 (Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны);

статья 113 (Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление);

статья 114 (Неосторожное причинение вреда здоровью);

статья 115 (Угроза);

статья 119 (Оставление в опасности);

статья 131 (Оскорбление);

статья 132 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений);

статья 149 (Нарушение неприкосновенности жилища);

статья 155 (Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем);

статья 157 (Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке);

статья 187 (Мелкое хищение);

статья 188 (Кража);

статья 191 (Грабеж);

статья 192 (Разбой);

статья 196 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем);

статья 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения);

статья 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статья 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статья 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций);

статья 252 (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);

статья 269-1 (Незаконное проникновение на охраняемый объект);

часть первая статьи 272 (Массовые беспорядки), если это деяние совершено несовершеннолетним;

части вторая и третья статьи 272 (Массовые беспорядки);

статья 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма);

статья 274 (Распространение заведомо ложной информации);

статья 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статья 288 (Незаконное изготовление оружия);

статья 291 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статья 293 (Хулиганство);

статья 294 (Вандализм);

статья 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами);

статья 350 (Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения);

статья 371 (Халатность);

статья 378 (Оскорбление представителя власти);

статья 379 (Неповиновение представителю власти);

статья 380 (Применение насилия в отношении представителя власти);

статья 381 (Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований);

статья 384 (Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей);

статья 389 (Самоуправство);

статья 400 (Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний);

статья 401 (Руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации в военное время или условиях чрезвычайного положения);

статья 402 (Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной);

статья 414 (Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей);

статья 415 (Принуждение к даче показаний);

статья 432 (Укрывательство преступления);

статья 433 (Укрытие уголовного правонарушения);

статья 434 (Недонесение о преступлении);

статья 441 (Самовольное оставление части или места службы);

статья 453 (Халатное отношение к службе).

Под эту амнистию не подпадут те, кого следствие признает террористом, экстремистом, коррупционером, кто совершил пытки или сексуальное насилие (исключение - несовершеннолетние, совершившие такое преступление в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет). Граждане, чья вина будет доказана по статье "Государственная измена", также могут не надеяться на амнистию. Кроме того, под амнистию не подпадут организаторы массовых беспорядков (исключение - несовершеннолетние) и рецидивисты.

Депутат Максат Раманкулов посчитал, что в список статей, подлежащих амнистии, нужно включить и 362 - превышение власти или должностных полномочий. Он объяснил это тем, что гуманизм нужно проявить не только в отношении гражданских лиц, но по отношению к полицейским и силовикам, которые в те дни защищали страну.

Другой депутат Гульнара Бижанова с ним не согласилась. Ведь внутри этой статьи могут быть преступления, связанные с пытками. Она посоветовала коллеге ознакомиться с материалами дел и убедиться, что по этим фактам к амнистии допускать нельзя.

Для каждого осуждённого разработают памятку

Гульнара Бижанова была основным докладчиком, представляющим законопроект. Произошедшие в Алматы беспорядки она назвала трагедией новейшей истории нашей страны. По её словам, основная масса молодых людей стала оружием в руках тех, кто организовал погромы. Многие из них уже давно раскаялись в содеянном.

Государство планирует не бросать этих людей, а помочь им ресоциализироваться - трудоустроить, оказать медицинскую помощь, посодействовать в оформлении документов и прочее. Если кому-то негде жить, их обещают разместить в Центрах для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, для каждого осуждённого разработают памятку.

Депутаты также поинтересовались у коллеги, будет ли применяться амнистия к тем, кто не возместил причинённый в погромах ущерб.

"Применение амнистии предусмотрено вне зависимости от наличия или отсутствия ущерба. оно не освобождает от ответственности по возмещению ущерба. И соответственно, ничего не может быть препятствием для предъявления потерпевшей стороной к освобождаемому лицу иска о возмещении ущерба. Более того, применению амнистии должно предшествовать признание виновным лицом и вины, и ущерба", - ответила Гульнара Бижанова.

Она добавила, что государство с февраля занимается возмещением ущерба предпринимателям, малому и среднему бизнесу.

"И мы позавчера рассматривали поправки по Налоговому кодексу, даже крупному бизнесу в течение двух лет будут относиться на вычеты расходы, которые они затратят на возмещение ущерба, причинённого во время январских событий. И по данным НПП "Атамекен", общий ущерб бизнесу составляет 94,5 миллиарда тенге. И он практически сейчас имеет своё положительное разрешение по всем заявкам. Региональные комиссии утвердили практически все заявки. И возмещение ущерба происходит из трёх источников: резерв правительства, местные бюджеты и частные фонды", - сказала Гульнара Бижанова.

Сауытбек Абдрахманов процитировал Абая: у заблудившихся всегда есть возможность найти истинный путь.

"Чтобы те, кто сбился с пути в дни трагического января, могли подняться с колен, извлекли урок из допущенных ошибок и встали на правильный путь, мы делаем этот шаг. Надеемся, что народ поддрежит решение главы государства. Законопроект предусматривает применение акта абсолютного гуманизма в отношении тех, кто оступился и совершил уголовные проступки и преступления небольшой или средней тяжести. И тут налицо, что большинство участников трагедии последовали за ложными призывами и оказались в ловушке. Амнистия имеет разовый характер. Она ограничена по времени и лицам, на которых распространяется. Принятие этого законопроекта является проявлением высокой гуманности со стороны государства", - сказал депутат.

Депутат Дархан Мынбай подчеркнул, что принцип гуманизмая является законодательной платформой этого законорпроекта.

"Он был разработан депутатами по поручению главы государства и является актом гуманизма и милосердия со стороны государства к лицам, совершившим преступления в январские дни, не несущие серьёзную угрозу государству", - сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова отмечала, что впервые столько людей оказалось в подобной ситуации. На них влияла толпа и проблемы, в которых они жили. Она считает, что государство должно верить народу.

В то же время этим вопросом занимается и комиссия "Аманат". Ранее они давали комментарии о том, что будут делать всё для подпадания большего числа людей под амнистию. Они называют это неординарным случаем для нашей страны.

Законопроект обсуждался в рабочей группе, по нему внесены поправки по юридической технике редакционного, уточняющего хараткера с целью исключения правовых пробелов, приведение норм в соотвествии друг с другом.