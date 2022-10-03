Мы приложим усилия, чтобы под амнистию подпало больше людей — адвокаты о январских событиях

Фото: Общественная комиссия "Аманат"

Кто попадает под амнистию, которую президент объявил для участников январских событий, сейчас обсуждают члены общественной комиссии "Аманат" и Союза адвокатов Казахстана. На пресс-концеренции в Алматы они рассказали, какую работу провели в этом направлении и что ещё планируют сделать в будущем, передаёт BaigeNews.kz. После объявления Токаевым амнистии участникам январских событий в Послании народу Казахстана встал впрос - кто попадает под действие закона об амнистии, а кто нет.

"В этой связи наша комиссия будет прилагать все усилия и участвовать в разработке и обсуждении данного законопроекта с тем, чтобы как можно большее число людей попали под действие амнистии. Дело в том, что по действующему уголовному законодательству указано, что лица, совершившие тяжкое и особо тяжкое преступление, не подлежат амнистии. Мы все понимаем, что это (январские беспорядки. - Авт.) неординарный случай для Казахстана. Поэтому мы предлагаем либо изменить, либо сделать исключение для участников январских событий, поскольку участие в массовых беспорядках в большинстве случаев квалифицируется как тяжкое преступление. И, получается, эффекта ожидаемого не будет, если не будет амнистия применена в отношении лиц, которым предъявлено обвинение по тяжкой статье. Поэтому мы сейчас будем прилагать все усилия, чтобы амнистия была применена к как можно большему числу лиц", — сказал адвокат, член комиссии "Аманат" Мади Мырзагараев.

Кроме того, только в Алматы в отношении около 80 человек уголовные дела прекратили из-за отсутствия состава преступления.

"Они попали в орбиту уголовного преследования, некоторые даже содержадись под стражей, однако на сегодня установлено, что их вины нет, асболютно. Теперь в отношении них тоже должна быть какая-то компенсация. За моральные и психические страдания, потерю заработка и так далее. И деятельность нашей комиссии будет направлена на то, чтобы добиться компенсации указанным лицам и участвовать в разработке при обсуждении законопроекта по амнистии", — добавил адвокат.

Адвокаты также отмечают, что только в Алматы погибли 148 человек — дети и жёны остались без кормильцев, и государство должно им помочь.

"В этом случае каждый из нас, в том числе и государство, должны нести какую-то социальную ответственность. Мы считаем так. И на сегодня по нашей инициативе, просьбе, акимат Алматы, прокуратура совместно с другими госорганами — управления образования, здравоохранения оказывают какую-то помощь этим семьям. Однако этого недостаточно, потому что носит разовый характер. Поэтому мы будем опять же прилагать свои усилия на то, чтобы на государственном уровне был принят какой-то нормативный акт, чтобы помочь таким детям, супругам погибших", — сказал Мади Мырзагараев.

Первого сентября Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение амнистии для участников январских событий. Он отметил, что сегодня как никогда Казахстану нужно единство. Участники протестов и сотрудники силовых органов — "наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества".