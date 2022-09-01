Мы должны верить своему народу - Азимова об амнистии участников январских событий

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова высказалась о решении Президента провести частичную амнистию в отношении участников январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

"Январские события для нас - большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказались в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами. Многие из них осознали свою вину, раскаялись.

Решение об амнистии – это не только реализация Президентом своего конституционного права, акт гуманности и доверия к согражданам. Мы должны верить своему народу", - написала Азимова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что решение Президента получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осуждённых позитивный отклик.