Сокращение бюджета на онкопомощь в Казахстане объяснила глава Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась, как сокращение бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20% в Казахстане отразится на пациентах, передаёт BaigeNews.kz.

"Оптимизации коснулись те средства, которые были излишними и были накоплены на счетах медицинских организаций, хотя эти деньги ГОБМП и они должны направляться на лечение. Те средства, которые были накоплены, там есть несколько причин - это вопросы где-то завышенных тарифов, есть вопросы к искусственному увеличению количества госпитализаций для того, чтобы больше заработать... И никто сегодня об уменьшении объема помощи онкологическим пациентам или уменьшении в целом перечня протоколов диагностики и лечения, для амбулаторного лекарственного обеспечения не ставит и пациенты гарантировано получат всю необходимую помощь", - сообщила Акмарал Альназарова.

Она напомнила, что онкологическая помощь финансируется только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В этой связи она рекомендовала казахстанцам в случае нарушения их прав, обращаться в Минздрав.

"Мы создали "горячую" линию для онкоцентров и в случае, если пациентов не направили к врачу, или направили, но он не получил направление на стационарное лечение или находится в стационаре, но недополучил какого-то лечения или ему дали список, чтобы он самостоятельно приобрели эти лекарства, обращайтесь по этому номеру или в Минздрав. Мы будем держать вопрос на контроле... Ни в коем случае ни одного пациента это не коснется. Порядок направления, наблюдения, протокола диагностики и лечения остались неизменными в том же объеме, в котором и сейчас. Пациенты как получали, так и будут получать (медицинскую помощь - Прим. ред.)", - указала она.

Ранее сообщалось, решение о снижении тарифов является первым этапом перезагрузки онкологической службы.

В Казахстане заработал сall-центр по вопросам оказания онкологической помощи.