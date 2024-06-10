В Минздрав Казахстана заявили о перезагрузке онкослужбы

Решение о снижении тарифов является первым этапом перезагрузки онкологической службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения РК снизило тарифы на медицинские услуги онкологической службы на 20% с 1 мая 2024 года в связи с выявленным необоснованным перефинансированием отрасли.

“За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам. Цель Министерства здравоохранения – обеспечение своевременной доступности и высокого качества медицинской помощи всем гражданам страны. Каждый тенге на счету, и в настоящее время принимаются меры для повышения эффективности использования бюджетных средств”, - говорится в сообщении.

Приняты меры по предотвращению необоснованного списания средств и привлечению к ответственности лиц, допустивших нецелевое использование бюджетных средств.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что при формировании тарифов не предусмотрены рентабельность, покрытие кредиторской задолженности прошлых лет, расходы на приобретение основных средств и капитальный ремонт. Эти цели финансируются отдельно, преимущественно из местных бюджетов.

Начат процесс дальнейшей калибровки тарифов онкологической службы на основании фактических затрат референтных организаций. Введение новых тарифов планируется с 1 января 2025 года.