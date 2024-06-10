В Казахстане заработал сall-центр по вопросам оказания онкологической помощи
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
70Фото: baigenews.kz
Министерство здравоохранения запустило работу республиканского call-центра по вопросам оказания онкологической помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Связавшись по номеру 8 (7172) 570 950, можно оставить обращение по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи", - говорится в сообщении.
Каждая жалоба будут внимательно рассмотрена и приняты меры по оказанию надлежащей медицинской помощи.
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