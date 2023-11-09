Соглашения на 83 млн долларов подписали на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

В рамках Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Костанайской области, подписано девять межрегиональных и коммерческих соглашений на общую сумму 83 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Достигнуты договорённости о намерениях реализации ряда совместных проектов. В том числе проекта по строительству завода по производству хлебобулочных изделий длительного хранения на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, по производству грузоподъёмного оборудования в Северо-Казахстанской области, производству оборудования для промышленного охлаждения молока в Костанайской области.

Меморандумы и соглашения подписаны руководителями предприятий двух стран.

Также представителями Павлодарской и Омской, Мангистауской и Астраханской, Западно-Казахстанской и Оренбургской, Костанайской и Оренбургской областей подписаны важные межрегиональные документы, открывающие возможности осуществления международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной, гуманитарной и других областях.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве между Палатой предпринимателей Костанайской области и Союзом "Торгово-промышленная палата Оренбургской области" и Соглашение о сотрудничестве в области применения и выращивания лесопосадочного материала между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" и ООО "Эпоха возрождения".

Напомним, Форум является традиционным. В этом году он проходит под эгидой "Сельское хозяйство – основа сильной экономики".