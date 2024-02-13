“Собирали челюсть, как пазл”: родители попавших в ДТП под Кокшетау КВНщиков потребуют компенсации

Последствия страшной аварии для детско-юношеской команды КВН из Есильского района Акмолинской области оказались серьёзней, чем предполагалось ранее. Двоих ребят пришлось срочно прооперировать, у остальных дали знать о себе новые травмы и отсроченная реакция на стресс. Родители подростков намерены добиваться компенсации за физический и моральный ущерб здоровью, а также наказания всех ответственных лиц, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Возвращался счастливый с медалью…"

Светлана Самойленко – мама подростка, который в аварии пострадал сильнее всех. О событиях 4 февраля женщина и сегодня, спустя девять дней, вспоминает с дрожью в голосе. Накануне, третьего числа около двух часов ночи её сын вместе с другими игроками КВН во главе с тренером выехали в областной центр. В тот же день прошла игра, где есильцы заняли второе место. После остались с ночевой, сняли квартиру, а на следующий день купили билеты. В десять минут третьего Дмитрий (так зовут сына Светланы) написал родителям, что они на вокзале и собираются выезжать.

"Вернулся со смены муж и сказал, что ГАЗель, на которой дети поехали на КВН в Кокшетау, попала в аварию. Это рейсовая маршрутка. Оказывается, звонил сын, супруг сразу попросил его передать трубку руководителю. Тот подтвердил, что да, крупное ДТП, ждут полицию и спасателей: там вроде как дверь не могли открыть, заклинило. Шок, паника, бегом одеваться. Так как наша машина была не на ходу на дальние расстояния, из совхоза срочно приехал брат. Уже через сорок минут после звонка Димы они выехали", – рассказывает мать.

Напомним, авария произошла около села Максимовка Сандыктауского района. Mercedes-Benz Sprinter пошёл на обгон снегоуборочной машины, не справившись с управлением, водитель выехал на "встречку" и столкнулся с Nissan Primera, которая направлялась в Кокшетау. 20-летний водитель легковушки скончался на месте, а 15 пассажиров, восемь из которых дети, доставили в ближайшую больницу.

"Муж сразу поехал туда, в Балкашино, там было много полицейских, родители, родственники пострадавших. Допрашивали водителя ГАЗели. Сыну оказали первую медицинскую помощь, зашили губу, ему нужна была срочная операция. Утром решали вопрос, как повезут в Кокшетау, – выделят скорую или санавиацией. В итоге повезли на скорой, никакой санавиации, как передали по ТВ каналам, не было. Всё запечатлено на фото, скорую сопровождали две машины – супруг и родители второго мальчика", – отметила Светлана.

"Хирург собирал челюсть, как пазл"

Итак, Дмитрий и Александр – двое ребят, которым в этом ДТП повезло меньше всех. Обоих забрали в многопрофильную областную детскую больницу, где прооперировали. У Саши выбито два зуба, перелом верхней челюсти, сегодня его, кстати, выписали. Вопрос же с Димой будут решать после 20 числа.

"В Кокшетау Дмитрию сделали КТ – многочисленные переломы нижней и верхней челюсти со смещением. Операция была сложная, началась около часу дня и длилась более трёх часов. На снимках не было видно, что верхняя челюсть раздроблена. Но когда оперирующий хирург раскрыл десну, увидели, что там, как скорлупа яйца - вдребезги, доктор собирал её, как пазл, скреплял. Позже он сказал, что, во-первых, при ударе у него было выбито два или три нижних зуба да так, что разорваны нервы. А верхние вошли в пазуху носа, будто молотком вбили – настолько сильным был удар. Ещё один зуб был искривлён. В общем, врач, насколько мог, собирал по частям, старался сохранить и зубы, и кости. А ещё он сказал, что в Сандыктауской больнице сыну неправильно, грубо зашили губу. Он все переделал, аккуратными стежками. Показал процесс операции", – с благодарностью в голосе говорит мать.

В интервью СМИ чиновники от образования отчитались, что с детьми работают психологи. Но родители считают помощь психолога в этой истории весьма сомнительной.

"Мальчики говорят, приходила, принесла соки и фрукты – это в больнице Кокшетау. Спросила, как дела, нужна ли её помощь. Сын говорит, ответил, что не нужна. А что скажет подросток на такой вопрос? Естественно, помощь психолога здесь просто необходима, такой шок пережили, видели кровь, слёзы, смерть! Я уже не стала выяснять, возмущаться. Но психика детей пострадала сильно – у кого-то голова кружится, кто-то ночами вскакивает, плачет", – посетовала Светлана Самойленко.

"До сих пор не взяли показания и не изъяли вещдоки"

Впереди у юного КВНщика долгое восстановление, оно может затянуться от полугода до года и более. Может потребоваться и повторная операция, ведь неизвестно, как там всё приживётся и не будет ли отторжения. Уже сегодня очевидно, что лечение будет дорогостоящим. Через месяц-другой Диме понадобится ортодонт: позднее доктор скажет, как нужно будет решать проблему с зубами и понадобятся ли импланты. Поэтому супруги Самойленко намерены добиваться денежной компенсации для восстановления здоровья сына.

Родителей пострадавших в аварии детей беспокоит бездействие полиции. До сегодняшнего дня многие не дали показания, их не признали потерпевшими. Поэтому некоторые ищут адвоката. Светлана говорит, вещдоки у них не изъяли, по совету защитника они сложили окровавленные вещи сына в вакуумный пакет.

"Нам никто не позвонил – ни виновник ДТП, ни компания, чья это ГАЗель. Будто ничего и не произошло. Говорят, что идёт прокурорская проверка, но так ли это на самом деле, мы не знаем", – призналась мама подростка.

Пока материал готовился к печати, родственникам подростков позвонил следователь из Сандыктау и пригласил для дачи показаний.

"Райбольница не готова к экстренным пациентам"

Юлия Глуздакова – мама 16-летнего Александра, которого вместе с Димой привезли в областную детскую больницу. Случившееся с сыном женщина знает из рассказа сопровождающего тренера Руслана Дюсенова. После столкновения он потерял сознание, минут пятнадцать его не могли привести в чувство. Если Дмитрию в районной больнице неправильно зашили губу, то у Саши не увидели перелома челюсти.

"При госпитализации в Сандыктау сыну поставили капельницу и сделали рентген головы. Когда мы приехали, его осматривал нейрохирург. Он констатировал закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также у сына были многочисленные ушибы, выбиты зубы. Перелом челюсти показал снимок уже в областной больнице, его прооперировали и сегодня уже выписали", - рассказала мать.

В Сандыктауской районной больнице оставались трое юных игроков КВН – 17-летний Максим и две девочки. Но мама одной из них настояла на дополнительном обследовании дочери в областной клинике. И если в "районке" рентген головы, грудной клетки и брюшной полости показал, что всё окей, то в Кокшетау у 15-летней Исмины выявили перелом грудины и носа со смещением. Такие новости встревожили родителей двух других подростков, но там вроде как обошлось.

"Моему сыну, можно сказать, повезло: ушибы грудной клетки, живота, ног, – говорит Наталья Зуева. – В Сандыктау он пробыл до 9 февраля. Узнав об Исмине, мы с мамой другой девочки тоже забеспокоились, что здесь могли что-то пропустить и тоже потребовали обследовать в области. Но что я хочу сказать: случившееся показало, что эта райбольница не готова к экстренным пациентам. Дети в шоковом состоянии, после того, были там голодные. Даже воды не было попить. Только после того, как один из пап поднял шум, вышел на замакима, привезли повара. Элементарно не было тапочек, предложили бахилы, пришлось бегать покупать. Понятное дело, должно быть своё, но это же несчастный случай, массовое ДТП! Работа не слажена. На дополнительное обследование детей возил тренер на поезде с двумя пересадками. Рядом с моим сыном в палате лежал пострадавший из легковушки. Он был весь переломанный, на растяжке, постоянно не мог дозваться медсестёр".

Наталья отмечает, что материальных затрат семья не понесла, но её беспокоит психологическая травма. Кроме того, Максим по состоянию здоровья регулярно ходил на тренажёры, занимался физически. А теперь у него до конца марта освобождение от физкультуры.

"Вскакивает с постели и плачет"

14-летний Карим в той страшной аварии, казалось, отделался испугом. Его вместе с другими ребятами привезли в больницу, а после, вместе с ещё одним мальчиком и девочкой, отпустили домой. Но на третий день подросток стал жаловаться на сильные головные боли, а позднее – на зубную и в пояснице. У Карима стоят брекеты, и, например, при приме пищи зубы теперь шатаются. На днях его мама связалась с ортопедом, который пояснил, что МРТ с брекетами делать нельзя. Но нужно обследовать позвоночник.

"Брекеты нужно предварительно снять, но доктор сказала, что ни в коем случае нельзя, если зубы шатаются. Такой замкнутый круг получился. На 19 февраля мы записались на МРТ-обследование, будем решать. Не хочется, чтобы в дальнейшем у сына были последствия. Плюс у него сильный стресс, по ночам он вскакивает с постели, плачет. Нужно к психологу. Стараемся не напоминать о случившемся, отвлекать", – поделилась Лариса Саринжипова.

Родители пострадавших детей настроены решительно, ведь они отправили на финал игры в КВН абсолютно здоровых детей, а встречать их пришлось в больнице. Получившим серьёзные травмы ребятам предстоит долгое и недешёвое лечение, восстановление. Поэтому их законные представители потребуют материальной компенсации. Нелишним были бы и путёвки в детские оздоровительные центры.

Напомним, полиция ведёт расследование в рамках части 3 статьи 345 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Водителю ГАЗели грозит до пяти лет тюрьмы.

Проблемы в системе, которые обнажила авария

В этой истории важно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, на каком авто дети едут на соревнования, игры, концерты и так далее. Ранее глава Управления образования региона Шокан Оразалин подчеркнул, что вывозить школьников за пределы населённого пункта на рейсовом транспорте категорически нельзя. Но по факту это происходит, и это, скорее, правило, чем исключение. Также главный педагог области упомянул про сопровождение сотрудниками ДПС, но на деле его вряд ли кто вообще припомнит. И не только в Акмолинской области. Никто детей в дороге не сопровождает.

В-третьих, родители КВНщиков возмущаются, что в распоряжении Есильского районо есть микроавтобус, но руководитель (полагаем, теперь уже экс, раз Оразалин после инцидента обещал увольнение) относилась к нему, как к личному. И в большинстве случаев отказывала.

"Финал КВН должен был состояться в декабре, его перенесли из-за морозов. Руководитель центра детско-юношеского творчества просила транспорт, но глава районо отказала. И когда приглашение на игру пришло ещё раз, авто уже не стали просить, будучи уверенными в отказе", – отмечают обратившиеся в редакцию.

Следующий момент касается финансирования подобных поездок. Денег всегда впритык, и на детях приходится экономить. Так, например, на полуфинал есильцам пришлось выезжать – опять же на маршрутке – в полвторого ночи и с полседьмого утра до десяти ждать репетиции на вокзале. При этом у ребят получилось смешить, раз вышли в финал. Далее до вечера во Дворце культуры на игре и в 20:00 выезжать назад – пять часов в дороге.

"Хотя Шокан Оразалин сказал нам, что для участия в таких мероприятиях обычно предоставляется транспорт, жильё и питание, но КВНщики такого не припомнят. Казалось бы, дети защищают честь района, а элементарных условий им никто не создаёт. Прошлая поездка на полуфинал показала, как это тяжело, и в этот раз выделили деньги на аренду квартиры, чтобы они могли отдохнуть, выспаться. Дорога-то дальняя", – вспоминают родители ребят.

При этом они подчеркнули, что с ними всегда на связи были организаторы игры в КВН из Кокшетау, руководитель управления образования Акмолинской области (в отличие от районо), директор школы имени С. Серикова в городе Есиль. Но главный акцент люди сделали на признательности руководителю есильских КВНщиков Руслану Дюсенову. Он был рядом с детьми и на связи с родителями с самого начала, возил их на дополнительное обследование и пережил происходящее как личную беду. Родители пострадавших ребят переживают, чтобы его не сделали "крайним" и готовы защищать его.

Одним словом, проблем в местной системе образования авария под Кокшетау обнажила немало. Будем надеяться, чиновники, полиция и педагоги сделают всё возможное, чтобы это не повторилось.



Фото предоставили родители пострадавших школьников