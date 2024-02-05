Школьники попали в смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области
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Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Акмолинской области. Один человек скончался, 15 пострадали, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла 4 февраля на трассе "Кокшетау-Атбасар".
"62-летний водитель машины марки Mercedes-Benz Sprinter, совершая манёвр обгона снегоуборочной техники, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с авто марки Nissan Primera под управлением 20-летнего водителя, который направлялся в сторону Кокшетау. В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте происшествия. 15 пассажиров, из них семь детей, с различными травмами доставлены в больницу", - сообщили в ДП Амолинской области.
По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств полицейские начали досудебное производство, назначены экспертизы.
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В отделе образования Есильского района уточнили, что после ДТП все пострадавшие доставлены в больницу села Балкашино.
"Из областного центра выехали ведущие специалисты для проведения глубокого обследования и принятия решений по разработке алгоритмов выявления возможных травм у несовершеннолетних. Двое учащихся находятся в областной больнице в сопровождении родителей, трое учащихся находятся в больнице села Балкашино под наблюдением врачей и координатора. Трое учащихся вернулись домой", - уточнили в ведомстве.
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