Школьники попали в смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Акмолинской области. Один человек скончался, 15 пострадали, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 4 февраля на трассе "Кокшетау-Атбасар".

"62-летний водитель машины марки Mercedes-Benz Sprinter, совершая манёвр обгона снегоуборочной техники, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с авто марки Nissan Primera под управлением 20-летнего водителя, который направлялся в сторону Кокшетау. В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте происшествия. 15 пассажиров, из них семь детей, с различными травмами доставлены в больницу", - сообщили в ДП Амолинской области.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств полицейские начали досудебное производство, назначены экспертизы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кокшетау. Акмолинская область. Новости. Реклама (@sinegor.kz)

В отделе образования Есильского района уточнили, что после ДТП все пострадавшие доставлены в больницу села Балкашино.