Собака укусила школьника на уроке физкультуры в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В школе № 5 на уроке физической культуре бродячая собака напала на ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Мама пострадавшего ученика рассказала, что индицент произошёл 4 декабря. Женщине позвонили из школы и сказали, что её ребенка укусила собака. Приехав в школу, она посмотрела запись с видеокамеры.
"Видно, что собака бегала вокруг сетки поля (футбольного — прим. ред.). Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы отогнать собаку. Животное накинулось на ребёнка, укусило за руку. Когда я её спросила, почему не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила: она думала, что собака добрая", — рассказала Джульетта Джамиева.
Она отметила, что ребёнку не вызвали "скорую" и ей самой пришлось везти его в больницу.
"На ушке у собаки висела бирка, я спросила у врача: "Может быть, не прививать ребенка?". Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошёл все необходимые процедуры", — поделилась женщина.
Мама школьника также рассказала, что вызвала на место происшествия наряд полиции. По ей словам, сотрудники полиции сами попросили опубликовать в СМИ об этой ситуации.
"В Казахстане это больная тема. Умерло трое детей от укусов собак, 81 ребёнок пострадал, и в том числе мой ребёнок", — добавила Джульетта Джамиева.
Ужесточить контроль за бродячими собаками в Казахстане призвали в комитете по охране прав детей министерства просвещения страны.
Они предложили постоянно отслеживать места их скопления с помощью дронов, решить на уровне акиматов вопросы о финансировании ветеринарных служб, а также принимать жалобы пострадавших через телефоны доверия и "горячие линии" госорганов.
В ведомстве напомнили, что в первом полугодии в Казахстане из-за укуса собак погибло трое детей — в Астане, Актюбинской и Туркестанской областях.
Самое читаемое
- Все госорганы от нас отказываются: жители ЖК в Астане не могут добиться сноса незаконной постройки
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей
- Воинские части на юге Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности
- Мошенники придумали новый способ заработка