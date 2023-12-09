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Собака укусила школьника на уроке физкультуры в Актау

Сегодня, 01:21
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 01:21
Сегодня, 01:21
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Фото: lada.kz

В школе  5 на уроке физической культуре бродячая собака напала на ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мама пострадавшего ученика рассказала, что индицент произошёл 4 декабря. Женщине позвонили из школы и сказали, что её ребенка укусила собака. Приехав в школу, она посмотрела запись с видеокамеры. 

"Видно, что собака бегала вокруг сетки поля (футбольного  прим. ред.). Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы отогнать собаку. Животное накинулось на ребёнка, укусило за руку. Когда я её спросила, почему не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила: она думала, что собака добрая",  рассказала Джульетта Джамиева.

Она отметила, что ребёнку не вызвали "скорую" и ей самой пришлось везти его в больницу. 

"На ушке у собаки висела бирка, я спросила у врача: "Может быть, не прививать ребенка?". Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошёл все необходимые процедуры",  поделилась женщина.

Мама школьника также рассказала, что вызвала на место происшествия наряд полиции. По ей словам, сотрудники полиции сами попросили опубликовать в СМИ об этой ситуации. 

"В Казахстане это больная тема. Умерло трое детей от укусов собак, 81 ребёнок пострадал, и в том числе мой ребёнок",  добавила Джульетта Джамиева.

Ужесточить контроль за бродячими собаками в Казахстане призвали в комитете по охране прав детей министерства просвещения страны.

Они предложили постоянно отслеживать места их скопления с помощью дронов, решить на уровне акиматов вопросы о финансировании ветеринарных служб, а также принимать жалобы пострадавших через телефоны доверия и "горячие линии" госорганов.

В ведомстве напомнили, что в первом полугодии в Казахстане из-за укуса собак погибло трое детей в Астане, Актюбинской и Туркестанской областях.

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