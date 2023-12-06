Ужесточить контроль за бродячими собаками призывает Минпросвещения

Проблему бродячих собак подняла на своей официальной странице в инстаграм председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова. Она считает, что ответственность за обеспечение безопасности детей лежит на местных исполнительных органах, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Оспановой, в стране за первое полугодие текущего года бродячие собаки укусили 81 несовершеннолетних, что привело к гибели троих детей. Дети погибли в Актюбинской и Туркестанской областях, а также в городе Астана. Эти страшные происшествия только подчёркивают остроту проблемы, требующей срочного вмешательства и решительных действий.

"Ответственность за обеспечение безопасности детей лежит на местных исполнительных органах. Они обязаны немедленно предпринимать меры для предотвращения подобных инцидентов. Однако, несмотря на предпринимаемые действия, необходимые шаги кажутся недостаточными.



Такое положение создает серьезные угрозы жизни и безопасности населения, особенно детей, находящихся в более уязвимом положении. Комитет призывает власти ужесточить контроль за бродячими собаками. Это вопрос требует немедленного и серьезного внимания, поскольку каждый случай приносит невообразимую боль ребенку, семьям и обществу", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения.

В связи с этим Комитет по охране прав детей рекомендует принять комплекс оперативных мер для решения проблемы с бродячими собаками.