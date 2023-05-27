Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау

Фото: кадр из видео

В прокуратуре Мангистауской области решили провести эксперимент, удастся ли незнакомцу уговорить ребёнка пойти с ним или же родители достаточно информировали своих детей о правилах безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Результат социального эксперимента опубликовали в виде ролика на странице надзорного органа в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маңғыстау Облысының Прокуратурасы (@prokuratura.mangystau)

Незнакомый мужчина с собакой на поводке встречал детей возле школы, разрешал погладить питомца и уговаривал пойти с ним.

Большинство детей на видео верили мужчине и уходили с ним.

Как пояснили в прокуратуре, эксперимент в этом году в отношении несовершеннолетних зарегистрированы 29 уголовных правонарушений, из них 15 — против половой неприкосновенности.