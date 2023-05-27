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кадр из видео Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19
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Фото: кадр из видео

Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау

В прокуратуре Мангистауской области решили провести эксперимент, удастся ли незнакомцу уговорить ребёнка пойти с ним или же родители достаточно информировали своих детей о правилах безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Результат социального эксперимента опубликовали в виде ролика на странице надзорного органа в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Маңғыстау Облысының Прокуратурасы (@prokuratura.mangystau)

Незнакомый мужчина с собакой на поводке встречал детей возле школы, разрешал погладить питомца и уговаривал пойти с ним.

Большинство детей на видео верили мужчине и уходили с ним.

Как пояснили в прокуратуре, эксперимент в этом году в отношении несовершеннолетних зарегистрированы 29 уголовных правонарушений, из них 15 — против половой неприкосновенности. 

"Обратите внимание в рамках данного эксперимента большинство детей доверились словам незнакомого человека и последовали за ним. Уважаемые родители предостерегайте своих детей от незнакомых лиц и разъясните им как вести себя в таких ситуациях", — предостерегеют родителей прокурроры.

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Сегодня, 17:19
275
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