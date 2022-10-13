Снятый с должности за пьяную езду аким возглавил сельский округ в ЗКО

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Ауган Альмурзин, работавший акимом в селе Янайкино и лишившийся должности за то, что сел пьяным за руль, вновь получил работу на госслужбе. Его избрали главой Кушумского сельского округа ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В мае прошлого года на трассе Уральск - Атырау остановили авто, за рулём которого оказался Альмурзин. Чиновник был в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование. Позже его освободили от должности и лишили водительских прав на семь лет.

Однако недавно в четырёх сельских округах района Байтерек прошли выборы акимов, и Аугана Альмурзина избрали главой одного из них.

Руководитель аппарата акима района Байтерек Нуржан Дузбатыр отметил, что Альмурзин избран путём голосования сельчан. Свой голос за него отдали более 80 процентов местных жителей.

"Да, действительно, он был уволен, но это не является дискредитирующим фактом. После отстранения от должности сельского акима, через два месяца он успешно прошёл тестирование на госслужбу и устроился работать главным специалистом в акимат села Янайкино. Так как он 12 лет работал ещё в акимате Кушума, по просьбе жителей села его выдвинули в качестве кандидата в акимы, Центризберком принял его документы и не усмотрел в них ничего противоречащего", - пояснил Нуржан Дузбатыр.

Спикер заявил, что Альмурзина все в Кушуме знают и уважают. Многие, мол, до сих пор не верят в то, что он был выпившим за рулём.