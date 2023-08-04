Снят запрет на движение судов в порту Новороссийска
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
54Фото: Каспийский трубопроводный консорциум
Снят запрет на движение судов в порту Новороссийска, где ранее была осуществлена атака дронами, передаёт BaigeNews.kz.
"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - сообщили в консорциуме.
Утром 4 августа был введён запрет на движение судов в порту Новороссийска.
Сообщалось, что вблизи района операционной деятельности морского терминала каспийского трубопроводного консорциума (670 район акватории) корабли ВМФ России отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств (БНП).
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