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Снят запрет на движение судов в порту Новороссийска

Сегодня, 14:30
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Каспийский трубопроводный консорциум Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Снят запрет на движение судов в порту Новороссийска, где ранее была осуществлена атака дронами, передаёт BaigeNews.kz

"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - сообщили в консорциуме. 

Утром 4 августа был введён запрет на движение судов в порту Новороссийска.

Сообщалось, что вблизи района операционной деятельности морского терминала каспийского трубопроводного консорциума (670 район акватории) корабли ВМФ России отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств (БНП). 

 

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