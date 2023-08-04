Атака на КТК: Введён запрет на движение судов в порту Новороссийска

Загруженные танкера будут отведены после снятия запрета.

4 августа 2023 года вблизи района операционной деятельности морского терминала каспийского трубопроводного консорциума (670 район акватории) корабли ВМФ России отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств (БНП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение КТК.

Сейчас отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществляется в штатном режиме.

Повреждений инфраструктуры консорциума не имеется.

Введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск. Загруженные танкера будут отведены после снятия запрета.

Силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение БНП и незамедлительное информирование при их обнаружении.