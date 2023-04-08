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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 02:18
125
Сегодня, 02:18
125
Фото: ДЧС Павлодарской области

Снять кольцо с опухшего пальца помогли павлодарцу спасатели

В Экибастузе спасатели помогли мужчине снять стальное кольцо с опухшего пальца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области. 

"7 апреля поступило сообщение о том, что в приёмный покой Экибастузской городской больницы обратился мужчина 1996 года рождения, который не может снять с пальца стальное кольцо, и просит о помощи. На место сразу же прибыли спасатели. Они в присутствии медицинских работников с помощью болгарки разрезали стальное кольцо, тем самым освободив распухший палец", — сообщили в ДЧС. 

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Сегодня, 02:18
125
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