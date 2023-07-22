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Сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги в Шымкенте
В Шымкенте сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратился житель Абайского района с заявлением о том, что без его ведома на него оформили кредит. Со слов мужчины, о займе он узнал случайно, когда пришло уведомление об очередном платеже. Факт полицейские зарегистрировали по статье "Мошенничество".
Стражи порядка провели ряд оперативных мероприятий по установлению личности подозреваемого. Опросили потерпевшего, членов его семьи и коллег, узнали где и когда в основном он оставлял свой смартфон, не сообщал ли никому свои персональные данные, проверили денежные переводы. В результате выявили, что кредит оформила сноха горожанина, которая, узнав о том, что свёкр уже в курсе её проделок, убежала к родственникам в Туркестанскую область. Полицейские нашли её и доставили в мегаполис. Выяснилось, что она втихомолку пользовалась онлайн-банкингом в телефоне пожилого отца мужа.
"Женщина за несколько месяцев оформила на имя родственника два кредита на покупку товаров на общую сумму 750 тысяч тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение", – рассказал дознаватель Абайского РУП Серик Жантаев.
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