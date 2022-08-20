Снижение пенсионного возраста для женщин прокомментировала глава Минтруда Казхстана

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в прямом эфире телеканала "Qazaqstan" заявила, что снижение пенсионного возраста для женщин означает уменьшение размера пенсии, сообщает Baigenews.kz .

"Через социальные сети поступает много вопросов, касающихся пенсионного возраста. Я несколько раз давала интервью на эту тему. Насчет снижения пенсионного возраста для женщин до 58 лет: я встречалась с руководителями крупных общественных организаций. Мы говорили о том, что в соответствии с действующим законодательством женщины могут выходить на пенсию в возрасте 52,5 лет, если у них есть пенсионные накопления. Могут выходить на пенсию, если у них пятеро детей.

Что касается выхода на пенсию в 58 лет, то вы знаете, что пенсия из солидарной системы уменьшается из-за маленького трудового стажа. Если женщина нигде не работала, ее пенсия будет всего 24 тысячи тенге. Поэтому мы сейчас этот вопрос рассматриваем. Нужно ли выходить на пенсию раньше и получать минимальную пенсию, или мы должны увеличить размер пенсии. Рабочая группа продолжает прорабатывать этот вопрос", – сказала Тамара Дуйсенова.