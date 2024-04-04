Снижение неустойки и обязательные авансы: как будут поддерживать производителей казахстанских товаров

В Казахстане снизят неустойки за ненадлежащее исполнение договора госзакупок, передает BaigeNews.kz. Причем сразу с 10 до 3% от их общей суммы.

Это одна из ряда новых поправок министерства финансов направленных на поддержку казахстанских товаропроизводителей. Документ уже подписан и вступает в силу на следующей неделе. В пресс-службе ведомства отметили, что принимаемые меры должны простимулировать отечественные производства.

Поправки, считает доктор PhD по экономике Гаухар Копжасарова, усиливают роль Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Она, напоминает эксперт, является органом, который подтверждает статус отечественного товаропроизводителя (ОТП) и выдает индустриальные сертификаты.

"Для тех, кто получил индустриальный сертификат и вошел в реестр ОТП, в закупках квазигоссектора открывается доступ к тендерам с привилегиями. В чем они заключаются? Рассмотрим такую поправку, как обязательная выплата аванса заказчиком в размере 30%. Допустим, если поставщик выиграл товар на 100 миллионов тенге, то 30 миллионов заказчик уже обязан ему оплатить после подписания договора. Тут уже не играет роли, нравится поставщик заказчику или нет, это уже обязанность, в случае если поставщик является отечественным товаропроизводителем", - объясняет Гаухар Копжасарова.

Такая норма, считает эксперт, станет большим плюсом, так как производитель не будет зависеть от колебаний инфляции, девальвации и сможет сразу закупить сырье для выпуска продукции. То же самое можно сказать о внедрении офтейк-контрактов. Они станут гарантом востребованности готового товара на рынке госзакупок квазигоссектора.

"То есть заказчики, имея потребность в закупке какого-либо вида товара, могут напрямую обратиться к производителю и заключить с ним офтейк-контракт. А тот в свою очередь, имея документ на руках и рассчитывая свои силы, начинает подготовку. Это взаимовыгодно", - говорит эксперт.

Еще одним вкладом в усиление поддержки казахстанских компаний, по мнению Гаухар Копжасаровой, стало то, что отечественные товаропроизводители теперь освобождены от обеспечения исполнения договора.

Среди прочих мер можно выделить полное освобождение производителей товаров от любых гарантий, таких как обеспечение исполнения договора и аванса.

Напомним, накануне Мажилис Парламента одобрил в первом чтении проект закона "О государственных закупках" в новой редакции. Теперь в Казахстане сроки процедур по госзакупу сократят в два раза.