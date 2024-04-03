В Казахстане сроки процедур по госзакупкам сократят в два раза

Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении проект закона "О государственных закупках" в новой редакции. Документ направлен на упрощение и дебюрократизацию процесса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В настоящее время одной из проблем в данной сфере является длительность процедур.

"На сегодняшний день срок проведения конкурса составляет порядка двух месяцев. В этой связи, с учетом сокращения отдельных этапов, срок проведения конкурса будет сокращен до 1 месяца", - сказал министр финансов Мади Такиев.

Вместе с тем, по словам министра, будет продолжена работа по совершенствованию закупок из одного источника.

Так, предлагается в случае представления одной заявки на участие в конкурсе и признания ее соответствующей квалификационным требованиям признавать такие закупки состоявшимися.

Это существенно сэкономит время, а также упростит процесс, поскольку заказчику не нужно проводить повторный конкурс.

Кроме того, предлагается осуществление закупок из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП.