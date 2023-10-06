Снижение базовой ставки на 0,5% объяснили в Нацбанке Казахстана
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге озвучил причины снижения базовой ставки на 0,5%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты спросили у Тимура Сулейменова, почему решение по снижению базовой ставки приняли, когда тенге стал слабеть, а не ранее, когда нацвалюта укреплялась. Представители СМИ поинтересовались, сказалось ли на решение Нацбанка критика президента.
"Мне кажется, на послании критики не было по базовой ставке. Базовая ставка отражает текущие экономические и финансовые условия. Базовая ставка - не только вокруг курса, базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики, главный инструмент борьбы с инфляцией. Курс тоже важен, но уровень цен у нас складывается не в результате изменения курса тенге, а внутренних факторов – изменение поставок, печатанье денег, увеличение той или иной нагрузки, когда бизнесмены перекладывают возросшие издержки в цены. Поэтому напрямую связывать курс и ставку, наверное, нельзя", - сказал в ответ Тимур Сулейменов.
По его словам, в феврале-марте прошлого года решение о повышение базовой ставки было принято для "обуздания" инфляции. Решение же о снижении, добавил он, принимается на фоне снижения инфляции.
"Исходя из того, что инфляция почти в два раза снизилось - с 21,2% по итогам прошлого года до 11,8% по итогам сентября, дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику неразумно. Поэтому мы сделали этот шаг в 0,5%, который на наш взгляд обеспечивает баланс – с одной стороны мы не даем чересчур больших прогнозов, что инфляция будет очень сильно замедляться, второе – высокая ставка по тенговым депозитам сохраняет их привлекательность и люди не убегут из тенговых инструментов, где они зарабатывают 15-16%, в доларовый. Мне кажется, что вот это снижение на 0,5% было адекватным", - резюмировал глава Нацбанка.
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