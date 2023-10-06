Снижение базовой ставки на 0,5% объяснили в Нацбанке Казахстана

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге озвучил причины снижения базовой ставки на 0,5%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты спросили у Тимура Сулейменова, почему решение по снижению базовой ставки приняли, когда тенге стал слабеть, а не ранее, когда нацвалюта укреплялась. Представители СМИ поинтересовались, сказалось ли на решение Нацбанка критика президента.

"Мне кажется, на послании критики не было по базовой ставке. Базовая ставка отражает текущие экономические и финансовые условия. Базовая ставка - не только вокруг курса, базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики, главный инструмент борьбы с инфляцией. Курс тоже важен, но уровень цен у нас складывается не в результате изменения курса тенге, а внутренних факторов – изменение поставок, печатанье денег, увеличение той или иной нагрузки, когда бизнесмены перекладывают возросшие издержки в цены. Поэтому напрямую связывать курс и ставку, наверное, нельзя", - сказал в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, в феврале-марте прошлого года решение о повышение базовой ставки было принято для "обуздания" инфляции. Решение же о снижении, добавил он, принимается на фоне снижения инфляции.