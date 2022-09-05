Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети

Фото: Facebook/Abzal Zhamalov

В Сети появились снимки лесных пожаров в Костанайской области из космоса. Фотографии у себя на странице в Facebook опубликовал член Совета Ассоциации в ОЮЛ "Ассоциация компаний в области ДЗЗ" Абзал Жамалов, передаёт BaigeNews.kz.

"В сети большое количество фото и видеоматериалов с комментариями. Хотел бы только показать истинные масштабы последствий на момент четвёртого сентября 2022 в 11:50 (по астанинскому времени). Снимки получены с космических аппаратов PlanetScope и SkySat компании PlanetLabs", - пишет о чрезвычайной ситуации специалист по дистанционному зондированию Земли.

На снимках со спутников показана хронология появления очагов. Первого сентября - отсутствие каких-либо термальных аномалий в пределах территории лесного массива.

Второго сентября появляется группа термальных аномалий (точки). Судя по изображению низкого разрешения с сервиса FIRMS очаги расположены недалеко от населённого пункта Каракалпак, пишет автор.

Третьего сентября - пожар распространяется на всю территорию лесного массива. Термальные аномалии видны почти по всему периметру. По снимку с сервиса FIRMS (низкого разрешения) видны клубы дыма а по снимку #PlanetScope видны активные очаги недалеко от населённого пункта Баганалы.

Четвёртого сентября - большая часть лесного массива сгорела (весь центр). Активные очаги наблюдаются в западной и восточной части массива.

Для сравнения автор также предоставил снимки, сделанные второго сентября и 31 августа.