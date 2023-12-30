Снежный барс стал официальным символом Кыргызстана

Президент КР подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В сообщении отмечается, что снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает одну треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и человека.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.

В кыргызской культуре снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Также барс был тотемным животным Манаса – героя национального кыргызского эпоса.

В рамках указа, решено принять меры по защите численности популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике, по популяризации национального символа, разработать логотип и варианты его применения, идеологически наполнить национальный символ.