Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.

Видео размещено на странице Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК в Instagram.

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Указывается, что барс бы замечен 23 февраля 2022 года. В объектив фотоловушки хищник попал с двумя детёнышами. Животное обитает на высоте 1200-4900 метров над уровнем моря. По последним данным, на территории заповедника насчитывается около 24-26 особей снежного барса, отметили в комитете.