Снегопад в Алматы: до сих пор задерживаются 32 рейса

Ситуацию с задержанными и отменёнными из-за снегопада рейсами в аэропорту Алматы прокомментировали в министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"14 марта для обеспечения безопасности полётов, а также принимая во внимание максимальную способность одновременного обслуживания воздушных судов, руководством международного аэропорта Алматы было принято решение приостановить приём самолётов с 19:00 до 21:00. Все силы аэропорта были задействованы в оперативном обслуживании вылетающих рейсов. В общей сложности были задержаны свыше 50 рейсов, отменены семь, четыре судна были направлены на запасные аэропорты", - сообщили в ведомстве.

Авиакомпаниями и аэропортом принимались меры по оказанию необходимых услуг пассажирам задержанных и отменённых рейсов. Гражданам предоставили напитки и горячее питание.