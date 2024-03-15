Снегопад в Алматы: до сих пор задерживаются 32 рейса
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Ситуацию с задержанными и отменёнными из-за снегопада рейсами в аэропорту Алматы прокомментировали в министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"14 марта для обеспечения безопасности полётов, а также принимая во внимание максимальную способность одновременного обслуживания воздушных судов, руководством международного аэропорта Алматы было принято решение приостановить приём самолётов с 19:00 до 21:00. Все силы аэропорта были задействованы в оперативном обслуживании вылетающих рейсов. В общей сложности были задержаны свыше 50 рейсов, отменены семь, четыре судна были направлены на запасные аэропорты", - сообщили в ведомстве.
Авиакомпаниями и аэропортом принимались меры по оказанию необходимых услуг пассажирам задержанных и отменённых рейсов. Гражданам предоставили напитки и горячее питание.
"По состоянию на 17:00 15 марта в аэропорту Алматы задерживается 32 рейса, из них 14 на прилёт и 18 на вылет. Основная причина задержек связана с нарушением расписания рейсов из-за плохих погодных условий 14 марта. Ожидается, что расписание будет полностью восстановлено к 4:00 16 марта", - заявили в министерстве.
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