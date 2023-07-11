Снег выпал в Южной Африке впервые за 10 лет

"Пока что снегопад не вызвал серьёзных проблем", — сообщил Би-би-си представитель Южноафриканской метеорологической службы (Saws).

Июль в Южном полушарии – зимний месяц, но снег здесь не выпадал вот уже 10 лет. Власти посоветовали южноафриканцам одеваться потеплее, поскольку холодный фронт накрыл большую часть страны и останется здесь, как минимум, на неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС .

Похоже, жители Йоханнесбурга очарованы заснеженными улицами — редким зрелищем в их широтах.

"Некоторые ученики, и я вместе с ними, отправились знакомиться со снегом поближе… кое-кто уже знает, что такое снег, а другие думали, что это просто такой дождь", — рассказала учительница начальных классов Агнес Мидева.

Снег выпал в целом ряде провинций Южной Африки, включая Восточный Кейп, Мпумалангу и регион Гаутенг, в который входят Йоханнесбург и Соуэто.

Метеорологи посоветовали фермерам найти подходящие тёплые помещения для скота, особо важные в холодную погоду.

Пока метеорологи не могут сказать, являются ли необычно холодная погода и выпавший снег результатом климатических изменений.

Ранее учёные заявили, что Земля раньше срока подошла к очередному температурному рекорду. Июнь выдался на редкость богат на катаклизмы, в которых синоптики винят изменение климата, вызванное человеком.