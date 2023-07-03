Земля раньше срока подошла к очередному температурному рекорду

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Прошёл только один месяц лета, а жара уже бьёт мировые рекорды. Июнь выдался на редкость богат на катаклизмы, в которых учёные винят изменение климата, вызванное человеком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС. После тёплой зимы и засушливой весны лето не принесло облегчения. И это ещё до того, как в полной мере проявился зарождающийся в Тихом океане феномен Эль-Ниньо, который стопроцентно повысит температуру на планете в ближайшие год-два. Традиционно жара, пожары и засуха приходят в северное полушарие во второй половине лета, ближе к августу. А в целом на планете глобальное потепление наиболее выражено в феврале-марте. Но в этом году, как уверяют метеорологи, всё по-другому.

Июнь выдался необычно знойным и в Европе, и в Америке, и в Азии. И пусть окончательные итоги пока не подведены, предварительные подтверждают прогнозы учёных о том, что 2023 год рискует побить температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних восьми лет, самых жарких в истории.

Из-за потепления планеты учащаются природные катаклизмы, а ущерб от них растёт вместе с тратами на борьбу с их причинами и адаптацию к новым условиям жизни. Жара убивает людей, обостряет энергетический и миграционный кризисы.

Даже природа меняется. Уже 13 странах Европы укоренились комары-переносчики лихорадки денге и вируса чикунгуньи. Ещё десять лет назад таких стран было всего восемь, говорится в свежем исследовании центра профилактики инфекционных заболеваний Евросоюза (ECDC). "В Европе наблюдается тенденция к потеплению; аномальная жара и наводнения проявляются всё чаще и сильнее, а лето становится длиннее и теплее. Это создает благоприятные условия для инвазивных видов комаров", — предупредили учёные. Чтобы притормозить потепление, почти все страны мира согласились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Цель подписанного в 2015 году Парижского соглашения — не допустить нагревания планеты более чем на 2°С к доиндустриальному уровню, а ещё лучше — в пределах 1,5°С.

Среднегодовая температура на планете уже на 1,2°C выше, и в июне она пробила заветную цель в полтора градуса. Это случалось и раньше, да и подобные флуктуации — это скорее о погоде, чем о климате. Однако метеорологи напряглись.

Дело в том, что все предыдущие разы полтора градуса пробивались европейской зимой — в феврале и марте 2016 года (самого жаркого в истории) и в декабре 2015 года, когда в Париже подписывали эпохальное климатическое соглашение. Летом же полутораградусный порог традиционно был в полной безопасности.

"Тёплое начало июня 2023 года стало исключением из этого правила, — обеспокоены учёные, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС. — Среднемировая температура воздуха у поверхности земли в первые дни июня 2023 года побила рекорд наблюдений со значительным отрывом. И это после беспрецедентно теплого мая". Май выдался вторым самым жарким за всю историю, не дотянув всего 0,1°C до первого места. И это при том, что весна в Европе выдалась зябкой и дождливой, не попав даже в десятку самых тёплых, а в Австралии и в Азии от Индии до Сибири было значительно прохладнее обычного. Зато в Америку, Африку и Юго-Восточную Азию пришла нежданная жара.

Проблемы не только на суше. Ледяной покров на обоих полюсах тает, а поверхность мирового океана в июне оказалась на 0,2 градуса теплее обычного для этого времени года — и это после температурных рекордов апреля и мая.