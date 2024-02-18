Снег в Алматы будут убирать всю ночь
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Коммунальные службы Алматы должны за ночь убрать снег с улиц города, сообщил Алишер Абдыкадыров, заместитель акима Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".
"На сегодня выпало более 25 см снега. Это самый интенсивный снегопад с начала зимнего периода. Все службы города переведены на круглосуточный усиленный режим. В ночь вышла 441 единица техники. Мы будем продолжать убирать снег. Это алгоритм у нас: сначала прометаются центральные и городские улицы, затем районные улицы и улицы местного значения", - сказал Алишер Абдыкадыров.
Параллельно с этим проходит уборка тротуаров, остановочных комплексов, заездов на социальные объекты, и пешеходных переходов.
Сегодня было очень много разных публикаций в СМИ о том, что видели технику, комбинированные дорожные машины, о том, что они едут с поднятыми отвалами. Надо учитывать, что это комбинированные машины и, если отвал поднят, значит они посыпают дорогу противогололедным материалом. Это тоже нормальная работа, пояснил заместитель акима.
"Хочу обратиться к горожанам. Очень просим убрать машины с обочин дорог, поскольку сегодня ночью мы сформируем отвалы, весь снег будет сметен к обочине. Соответственно нашим службам будет очень затруднена работа, если там будут оставаться ваши автомобили. Просьба их убрать. Так мы сможем быстрее вывезти снег", - сказал Алишер Абдыкадыров.
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