Снег, метель и гололёд: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", по-прежнему на территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юго-востоке преимущественно в виде дождя. По республике прогнозируются туман, гололёд, порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах и столице.

7 января днём на севере Карагандинской области ожидается гололёд. На востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днём ожидается гололед.

Днём на большей части области Улытау ожидается гололед. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 18 м/с. В Жезказгане днём ожидается гололёд.

В Астане днём ожидаются метель, гололёд.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днём ожидается гололёд.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный снег. На севере, западе, в центре области гололёд, туман. В Актобе ожидается гололёд.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днём ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На юге области ожидается туман. На большей части области ожидаются гололёд, низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается временами сильный снег, гололёд.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днём на севере, востоке, юге области ожидается метель. На юго-западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняются туман, гололед. В Атырау ночью и утром сохраняется туман.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. В Актау ночью временами ожидается туман.

Днём на севере, юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), на большей части области метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается дождь. В центре, на западе, севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.