open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

рixabay Сегодня, 03:58
60
Сегодня, 03:58
60
Фото: рixabay

Смог вновь окутал Алматы

Смог вновь окутал Алматы. Концентрация вредных веществ в воздухе там превысила норму в 7 раз. Такой показатель зарегистрирован сайтом IQAir, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным специалистов, показатели воздуха в мегаполисе почти в 7,5 раз выше среднегодового качества, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. При этом список казахстанских городов с избыточным загрязнением воздуха возглавляет город Атбасар Акмолинской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#смог #воздух
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:58
60
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх