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Смог вновь окутал Алматы. Концентрация вредных веществ в воздухе там превысила норму в 7 раз. Такой показатель зарегистрирован сайтом IQAir, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным специалистов, показатели воздуха в мегаполисе почти в 7,5 раз выше среднегодового качества, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. При этом список казахстанских городов с избыточным загрязнением воздуха возглавляет город Атбасар Акмолинской области.