СМИ закрыли доступ в зоны паводка в ЗКО

Представителям СМИ закрыли доступ в зоны подтопления и затопления в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Спасательные и эвакуационные работы в опасных зонах проводится силами ДЧС, Департамента полиции, Национальный гвардии и Вооруженными Силами. Эти люди обучены действовать во время чрезвычайной ситуаций, однако для не подготовленных людей такие условия могут быть крайне опасными. В целях безопасности вашей жизни и здоровья доступ в зону риска подтопленных территорий на период действии ЧС запрещён", – заявили в ДЧС ЗКО.

Фото: ДЧС ЗКО

Также запрещено пользоваться дронами вблизи или внутри районов, где продолжается действия по реагированию на чрезвычайные ситуации. Это прописано в правилах эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве РК, напомнили в ДЧС.

Отмечается, что фото- и видеоматериалами представителей СМИ и блогеров будет обеспечивать пресс-служба ДЧС ЗКО.

Для информирования населения и других заинтересованных лиц в области работает информационный штаб - BATYS TODAY.

"Для нас безопасность наших граждан превыше всего, будте осторожными и не рискуйте жизнью и здоровьем", – отметили в ДЧС.

Сообщалось, что более 11 населённых пунктов ЗКО находятся в зоне риска подтопления из-за подъёма уровня воды в реке Жайык. Глава МЧС РК Чингис Аринов находится вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.

Из 14 областей в ЗКО прибыли дополнительные силы. Предполагается, что 24-25 апреля вода достигнет пика в реке Шаган. Девять районов области остаются без дорожно-транспортного сообщения.