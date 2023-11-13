Смертельное ДТП произошло в ВКО
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
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На трассе Усть-Каменогорск - Винное перевернулась легковушка, водитель погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на девятом километре трассы Усть-Каменогорск – Винное. В результате опрокидывания Subaru водитель от полученных травм скончался. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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