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Смертельное ДТП произошло в ВКО

Сегодня, 10:04
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Смертельное ДТП произошло в ВКО Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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На трассе Усть-Каменогорск - Винное перевернулась легковушка, водитель погиб, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на девятом километре трассы Усть-Каменогорск – Винное. В результате опрокидывания Subaru водитель от полученных травм скончался. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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