Смертельное ДТП произошло в ВКО

На трассе Усть-Каменогорск - Винное перевернулась легковушка, водитель погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на девятом километре трассы Усть-Каменогорск – Винное. В результате опрокидывания Subaru водитель от полученных травм скончался. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).