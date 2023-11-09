  • 9 Ноября, 13:02
  • BAIGENEWS

Смертельное ДТП произошло в Атырау

Сегодня, 11:22
АВТОР
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ИД "Компаньон" Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: ИД "Компаньон"

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ак Жайык.

Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Hyundai получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. В настоящее время собираются соответствующие документы.

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