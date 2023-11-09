Смертельное ДТП произошло в Атырау
Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22Сегодня, 11:22
143Фото: ИД "Компаньон"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ак Жайык.
Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Hyundai получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. В настоящее время собираются соответствующие документы.
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