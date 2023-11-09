Смертельное ДТП произошло в Атырау

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ак Жайык.

Сообщается, что в результате ДТП 20-летний водитель Hyundai получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. В настоящее время собираются соответствующие документы.