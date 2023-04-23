Смертельное ДТП произошло на трассе Самара — Шымкент

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В Актюбинской области в результате ДТП погибли три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 апреля на трассе Самара — Шымкент, недалеко от посёлка Жазык Хромтауского района.

"На трассе столкнулись "ВАЗ-2110" и Toyota. В результате трое пассажиров "ВАЗа" погибли на месте происшествия, а водитель госпитализирован в районную больницу", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства аварии выясняет полиция, начато досудебное расследование.