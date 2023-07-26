Смертельно опасные пауки в Баянауле: ученые провели исследования

Фото: Животный мир.

По словам специалистов, в лесах Баянаульского национального парка появились совсем несвойственные этой местности виды, которые могут быть опасными для человека. Так, обнаруженные отдыхающими предположительно каракурты стали поводом для визита исследователей из института зоологии. Насколько нужно быть осторожным в дикой природе Баянаула в материале корреспондента BaigeNews.kz.

На территории Баянаульского национального парка отдыхающие обнаружили пауков, похожих на смертельно ядовитых каракуртов. Даже опытные специалисты, которые наблюдают за здешней природой поспешных выводов делать не стали. На место выехали специалисты из института зоологии и собрали образцы, чтобы тщательно проверить их лабораторным путем в Алматы. Пока результатов нет, но специалисты говорят, в любом случае переживать отдыхающим не стоит.

"На территории парка обитает 295 видов насекомых. Из отряда пауков есть крестовики, обычные пауки, каракуртов в перечне нет. Помимо этого есть чешуекрылые, это отряд бабочек. Млекопитающих в национальном парке 45 видов. Один вид архара, он занесен в Красную книгу, 11 видов птиц тоже краснокнижных, есть лебедь-кликун, журавль красавка, черноголовый хохотун и так далее. Мы проводим учет всех животных. В первую очередь надо остерегаться змей, здесь обитает четыре вида. В частности нужно опасаться степную гадюку и щитомордника, они ядовитые", - отмечает руководитель отдела науки и мониторинга Баянаульского государственного национального парка Динара Куншуакова.

Животный и растительный мир Баянаульского национального парка, говорят специалисты, богатый, но опасаться здесь практически нечего. Чаще всего на территории встречаются змеи, но случаев, укуса не было. Беспозвоночные, также как и другие животные обычно избегают встреч с человеком.

"Волки у нас тоже есть, рыси, лисы, кабаны встречаются. Но волка отдыхающие просто так не увидят. В зимнее время охотоведы проводят учет хищника. Чтобы отдыхающие встретили волка или рысь, такие случаи очень редки. Такие крупные животные не приближаются к населенным пунктам, прячась в лесу, у них свои маршруты", - добавила Динара Куншуакова.

При этом в нацпраке призывают отдыхающих все же быть осторожными. Не стоит ходить глубоко в лес в одиночку и пытаться искать животных ради фото. Если же вы столкнулись с хищниками ни в коем случае нельзя убегать. Специалисты говорят, что спастись от волка можно взобравшись на дерево. Также нужно позвать на помощь, позвонив в службу "112" если работает мобильная связь.

Доктор биологических наук Канат Ахметов, ученый, который занимается исследованиями флоры и фауны не один десяток лет, отмечает, что находиться в дикой природе всегда опасно. И дело не только в крупных хищниках, в лесу много насекомых. Так в Баянаульском нацпарке, есть осы. Рой таких насекомых может быть опасен для человека, столкнувшись с ними, нападения избежать будет сложно.

Ученый обращает внимание на то, что у некоторых животных изменились ареалы обитания, из-за чего появляются виды которых раньше здесь никогда не было. Например, ядовитая змея щитомордник не всегда обитала в горах Баянаула. Сейчас же ее можно встретить в любой момент.

"В связи с изменением климата, есть флуктуация ареала различных животных. Например, озерная лягушка. Она не ядовитая, но пример хороший. Этого вида на территории Павлодарской области лет 10-15 назад не было. Она обитала в северных районах Восточно-Казахстанской области. А сейчас появилась у нас. Озерная лягушка за последние 10 лет продвинулась высоко на север, в Павлодарскую область. Та же история с щитомордником. По сути, ареал любого другого опасного животного из южных районов мог вполне продвинуться. Поэтому в Баянаульском национальном парке можно встретить опасные виды, которые ранее в нем не обитали", - предположил доктор биологических наук Канат Ахметов.

Канат Ахметов признается, сам встречал в Баянаульском нацпарке гадюку. Обошлось без последствий. Но зная, учитывая, что такие змеи здесь обитают, ночевка в палатке на природе может быть довольно рискованным занятием.

Что касаеется каракуртов, то доктор биологических наук не исключает, что отдыхающие вполне могли обнаружить именно этот вид пауков. Но тут их появление, вероятнее всего, может быть связано с обычной транспортировкой продуктов с юга. На памяти ученого, такое уже случалось 7-8 лет назад, когда этих насекомых обнаружили недалеко от Павлодара.