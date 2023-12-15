Смертельная драка в Актау: задержан экс-сотрудник прокуратуры

Экс-сотрудника прокуратуры Мангистауской области подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

10 декабря около 04:00 в одном из заведений Актау произошла потасовка между Б. и бывшим сотрудником прокуратуры области. После драки Б. попал в больницу и через шесть дней скончался от полученных травм.

"Экс-сотрудник прокуратуры Мангистауской области подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 части УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца. Ход расследования находится на контроле", — рассказали в прокуратуре области.

В сентябре посетители и охранники одного из ночных клубов Астаны устроили потасовку с применением огнестрельного оружия. Полиция задержала 17 участников конфликта.

В августе в Алматинской области полицейские задержали участников драки, в результате которой от огнестрельного дробового ранения погиб 17-летний парень.