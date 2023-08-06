17-летний парень погиб в результе драки со стрельбой в Алматинской области
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В Алматинской области полицейские задержали всех участников драки, в результате которой погиб 17-летний парень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Сообщается, что 5 августа во дворе во дворе одного из домов в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района обнаружен труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти.
"Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. В настоящее время 9 подозреваемых водворены в ИВС Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.99 ч.2 п.9,14 УК РК и начато досудебное расследование", — сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Полицейские выяснили, что около полунои произошла драка среди молодежи, в результате которой один из участников получил огнестрельное дробовое ранение, от которого скончался.
По словам начальника ДП области, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы.
"В отношении других участников возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК, хулиганство", – уточнил Бауыржан Аленов.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
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