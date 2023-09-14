Драка между охраной и посетителями ночного клуба в Астане: задержаны 17 человек
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Участников драки с применением оружия задержали в Астане. В потасовке участвовали охранники и посетители ночного клуба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Конфликт возник в клубе между охранником и посетителем. А после на канал 102 поступило сообщение о том, что на Карагандинской трассе вдоль дороги происходит групповая драка.
Прибывшие сотрудники полиции разняли мужчин и доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.
"Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвёл несколько выстрелов. Изъято гладкоствольное ружье. За совершение преступления виновные лица водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны", - сообщили в полиции.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента продолжаются.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство". По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки.
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