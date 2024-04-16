Смерть ученика спортшколы в Актобе: родители заявили об избиении

В Актобе всплыли шокирующие детали смерти воспитанника школы-интерната олимпийского резерва, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Два года назад его и брата-двойняшку отдали в специализированную школу-интернат олимпийского резерва.

У ребят были отличные показатели по вольной борьбе, и они планировали стать профессиональными борцами. Но 11 апреля жизнь одного из двойни внезапно оборвалась.

"По словам моего второго сына, Ерсултана, он сказал, что "трое старшеклассников девятого класса и трое старшеклассников десятого класса и один воспитанник колледжа собрали нас в 413-ю комнату, всех детей, и начали бить". Сначала начали по лицу пощечину, потом начали кулаком в грудь и начали коленом в грудь, в область сердца", — рассказала мама воспитанника школы Зоя Базарбаева.

Сообщается, что все это происходило в комнате на четвертом этаже интерната за полчаса до отбоя.

Руководство спортшколы не стало препятствовать журналистам и показало и саму комнату, и в целом условия проживания воспитанников. Более того, директор, который ранее утверждал, что все произошло случайно, в этот раз признался: восьмиклассника избили старшие ребята.

"Все они ребята с отделения вольной борьбы: те, которые били, те, которые пострадали. Характеристика у всех положительная. Мы сами в шоке, что они так... ну, факты дедовщины. С тренерами тоже разговаривали. Такого до этого не было, говорят", — сказал Кайрат Ажбагамбетов, директор областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. Есет батыра.

Но родные погибшего подростка уверены, что дедовщина в интернате происходит уже давно. И считают, что сотрудники спортшколы либо делают вид, что не замечают, либо просто халатно относятся к обязанностям.

Иначе как объяснить, что ни один тренер и ночной воспитатель в тот злополучный вечер не увидел, как в маленькой комнате собралась толпа, и не услышал подозрительных звуков, недоумевают в семье погибшего Бексултана.

"Старшие требуют деньги у младших на донер. Заставляют их убирать за собой. Дедовщина там процветает. А вот куда смотрят тренеры — вопрос", — рассказал Кайрат Калназаров, отец ученика.

В полиции сообщили, что по факту гибели 14-летнего Бексултана задержаны два воспитанника спортшколы. Один из них — учащийся школы, другой — колледжа этого же заведения. Под суд могут попасть и сами сотрудники интерната.

"Расследуются три уголовных дела по фактам хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. А также в отношении педагогов и руководства спортивной школы за недобросовестное отношение к обязанностям. В настоящее время двое подозреваемых воспитанников указанной школы арестованы и водворены в изолятор временного содержания", — прокомментировал Ерболат Саркулов, руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области.

Следователи изъяли запись того дня. На камеры, которые установлены в коридорах интерната, попал момент, как Бексултан падает из дверей комнаты прямо на пол.

Но что происходило до этого, знают только сами участники инцидента. Видеонаблюдения внутри спальных помещений нет. Отчего именно наступила смерть, тоже пока неизвестно. Родственники ждут заключения экспертизы.