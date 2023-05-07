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  • "Смерть с косой" разглядели пользователи соцсетей на коронации Карла III
кадр из видео с трансляции коронации Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56
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Фото: кадр из видео с трансляции коронации

"Смерть с косой" разглядели пользователи соцсетей на коронации Карла III

Пользователи Twitter обратили внимание на тёмную фигуру в капюшоне, которая во время вчерашней церемонии промелькнула на трансляции коронации Карла III в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz.

"Кто-нибудь ещё обратил внимание на "Мрачного Жнеца" в Вестминстерском аббатстве", — интересуются в соцсетях.

Некоторые пользователи также окрестили незванного гостя коронации "ангелом смерти" и "смертью с косой".

 

Напомним, Великобритания — единственная европейская страна, где сохранилась не только монархия, но и церемония коронации. Карла III короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовало 2200 гостей  —  от глав государств до социальных работников, представители всех основных конфессий и впервые в истории —  женщины-епископы.

В это время по всей стране звучали  оружейные и пушечные залпы, возгласы "Боже, храни короля!", трубы, колокола. 

Затем была коронована супруга Карла — Камилла. На голову ей водрузили Корона королевы Мэри. Камилла стала королевой-консортом.

Многочасовую церемонию транслировали  в прямом эфире. 

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Сегодня, 14:56
180
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