"Смерть с косой" разглядели пользователи соцсетей на коронации Карла III

Фото: кадр из видео с трансляции коронации

Пользователи Twitter обратили внимание на тёмную фигуру в капюшоне, которая во время вчерашней церемонии промелькнула на трансляции коронации Карла III в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz.

"Кто-нибудь ещё обратил внимание на "Мрачного Жнеца" в Вестминстерском аббатстве", — интересуются в соцсетях.

Некоторые пользователи также окрестили незванного гостя коронации "ангелом смерти" и "смертью с косой".

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Напомним, Великобритания — единственная европейская страна, где сохранилась не только монархия, но и церемония коронации. Карла III короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовало 2200 гостей — от глав государств до социальных работников, представители всех основных конфессий и впервые в истории — женщины-епископы.

В это время по всей стране звучали оружейные и пушечные залпы, возгласы "Боже, храни короля!", трубы, колокола.

Затем была коронована супруга Карла — Камилла. На голову ей водрузили Корона королевы Мэри. Камилла стала королевой-консортом.

Многочасовую церемонию транслировали в прямом эфире.