"Смерть с косой" разглядели пользователи соцсетей на коронации Карла III

Пользователи Twitter обратили внимание на тёмную фигуру в капюшоне, которая во время вчерашней церемонии промелькнула на трансляции коронации Карла III в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz.

Некоторые пользователи также окрестили незванного гостя коронации "ангелом смерти" и "смертью с косой".

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i