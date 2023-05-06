В Великобритании проходит коронация Карла III

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ВВС ведёт прямую трансляцию с торжественной церемонии коронации Карла III в Вестминстерском Аббатстве, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что несмотря на дождь, у людей в толпе у Букингемского дворца приподнятое настроение. Места в первом ряду занимали ещё со вчерашнего вечера. Хотя большинство людей пришли все же под утро — около 4-5 часов утра. Среди приехавших — люди из США, Канады, Испании, Хорватии, Франции и многих других стран.

Мэри и ее сын Джек приехали из Нью-Йорка.

"Хотели своими глазами увидеть этот исторический момент! Мы родом из Канады, поэтому Чарльз и наш король тоже. Мне кажется, монархия - это хорошая традиция, она задаёт моральные ориентиры. Очень рад, что могу видеть все это своими глазами, это история", — говорит Джек.

Толпа радостно приветствует не только торжественную процессию, но и самых обычных конных патрульных, которые периодически проходят по Моллу.

Коронация — символическое событие, формально подтверждающее права монарха и утверждающая его обязательства перед народом и, скажем так, "мандат от Всевышнего".

Основные элементы коронации не изменились с 973 года, когда Cвятой Дунстан (в ту пору бывший просто архиепископом Кентерберийским) короновал в Батском аббатстве короля Англии Эдгара Миролюбивого.

Это он придумал основные элементы церемонии. Сначала монарха представляют народу и народ выражает свое восхищение. Затем государь приносит клятву соблюдать законы и уважать народ и церковь.

Gосле этого его помазывают священным маслом, наделяют регалиями (державой и скипетром) и возлагают на него корону.

Потом он принимает клятву верности от присутствующих на коронации лордов и пэров, включая своего наследника.

Затем коронуют королеву, и торжественная процессия отправляется обратно в Букингемский дворец.

В XX веке вошло в традицию появление монарха на балконе дворца. За этим следует официальный коронационный банкет.