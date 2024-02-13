Смерть подростка расследуют в Кызылорде

В департаменте полиции Кызылординской области рассказали о расследовании, начатом по факту смерти подростка, передаёт BaigeNews.kz.

12 февраля в медицинское учреждение пригородного поселка Белколь доставили тело несовершеннолетнего подростка.

"По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — сообщили в ДП области.

По информации 24.kz, тело подростка найдено в подъезде одной из многоэтажек пригородного посёлка.