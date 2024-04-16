Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда

В суде по делу Куандыка Бишимбаева зачитали заключение московских специалистов о причине смерти Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Утром сторона обвинения заявила ходатайство по заключениям Тлемисова и московских специалистов. Оба документа предоставлены стороной защиты.

Перед тем, как вынести какое-либо решение, судья Айжан Кульбаева дала возможность стороне защиты огласить заключение российских специалистов.

"Для того, чтобы оценить заключение, имеющееся в материалах уголовного дела, согласно нормативного постановления об оценке доказательств по уголовным делам, необходимо, чтобы это доказательство было оценено с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, достаточности для разрешения дела. Это значит, что для того, чтобы оценить заключение специалиста, которое имеется в материалах дела, предоставленное стороной защиты, необходимо его исследовать. А потом уже решать вопрос оценки доказательства: относится ли оно к делу, допустимы ли данные доказательства, достоверны ли изложенные в документе сведения", - объяснила своё решение Кульбаева.

Адвокат подсудимого Назкен Кусаинова отметила, что заключение подготовлено заведующим кафедрой судебной медицины имени Минакова лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессором Евгением Кельдешовым и доцентом этой же кафедры, кандидатом медицинских наук Эдуардом Тумановым. Свой анализ они провели, основываясь на сканированных с оригиналов материалов объектах исследования.

На озвучивание всего заключения Кусаиновой понадобилось около трёх часов.

В завершение адвокат отметила, смерть Салтанат Нукеновой наступила от сдавления головного мозга кровью, излившейся в полость черепа.

"Источником данного кровотечения явился разрыв имеющейся гематомы внутри черепа давностью три-четыре недели. Гематома давностью три-четыре недели в стадии организации, в стадии заживления является тонким местом, которое порвалось. Отсутствие очагов ушиба, травмирующая сила действовала незначительно, не достаточно для образования повреждений вещества головного мозга и очагов ушиба. Гематома давностью три-четыре недели и гематома давностью 6-12 часов образовались в одном и том же месте. Кроме этого, какого-либо другого источника гематомы давностью 6-12 часов установлено не было", - сказала Кусаинова.

Затем суд удалился в совещательную комнату для разрешения вопроса по ходатайству стороны обвинения о признании данного заключения недопустимым в качестве доказательств. Позже объявили, что заседание отложено на 10:00 17 апреля.

На одном из предыдущих судебных заседаний судья удовлетворила ходатайство о приобщении данных заключения специалистов из национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве к материалам дела и дальнейшего его исследования. Как сообщил защитник экс-министра, данное заключение является доказательством, подтверждающим невиновность Бишимбаева и опровергающим предъявленное подозрение по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью).