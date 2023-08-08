Смерть мальчика после падения футбольных ворот: во всех регионах проверят спортплощадки
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
151Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов
Во всех регионах страны будут проверены спортивные площадки и инвентари. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Проводится расследование. Управление образования со вчерашнего дня дано задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентари", - сказал министр.
Министр отметил, что виновные будут определены после выяснения всех обстоятельств.
Ранее стало известно о гибели мальчика в Астане после падения школьных ворот. Инцидент произошел на территории столичной школы №10. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.
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