Смерть мальчика после падения футбольных ворот: во всех регионах проверят спортплощадки

Во всех регионах страны будут проверены спортивные площадки и инвентари. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Проводится расследование. Управление образования со вчерашнего дня дано задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентари", - сказал министр.

Министр отметил, что виновные будут определены после выяснения всех обстоятельств.

Ранее стало известно о гибели мальчика в Астане после падения школьных ворот. Инцидент произошел на территории столичной школы №10. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.