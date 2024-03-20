Смерть экс-акционера Qazaq Banki расследуют по статье "Доведение до самоубийства" - МВД
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
110Фото: BaigeNews.kz
Смерть экс-акционера Qazaq Banki Бахыта Ибрагима расследуют по статье "Доведение до самоубийства", сообщил министр МВД Ержан Саденов, передаёт BaigeNews.kz.
"Данный факт действительно был в Алматы. Мы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса о доведении до самоубийства. Сейчас дело расследуется. В рамках этого дела посмотрим (обстоятельства. – прим. редакцией)", - сказал Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса.
Напомним, в ноябре 2020 года бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим был осужден на 8 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении из Bank RBK.
В 2024 году он был освобожден
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