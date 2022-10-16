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Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности
12 октября в Атырау было зарегистрировано сразу два случая материнской смерти. Один из них - в Атырауской областной больнице. Второй – в Макатском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аtpress.kz.
Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, 33-летняя женщина, которая скончалась в Атырауской областной больнице, находилась на 17-ой неделе беременности. Это была ее третья беременность.
"Она была прикреплена и наблюдалась в Макатской центральной районной больнице. С мая 2022 года состояла на учете у невролога с диагнозом "менингиома". Заболевание началось год назад, в связи с обострением головной боли в апреле текущего года прошла обследование и получила лечение. В мае этого года прошла обследование на МРТ из-за постоянных головных болей, которые усилились за последнюю неделю, и появилась тошнота. В минувшее воскресенье, 9 октября, поступила в нейрохирургическое отделение Атырауской областной больницы с диагнозом: доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом. При поступлении у нее были жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость", - сообщили в облздраве.
Уточняется, что в больнице ей были проведены лабораторно-диагностические и инструментальные исследования, даны консультации специалистов. Было назначено соответствующее лечение. Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, 12 октября пациентка скончалась. Предварительный посмертный диагноз: Сепсис. Септицемия. Внебольничная левосторонняя верхнедолевая пневмония. Объемное образование лобно-теменной доли головного мозга. Полиорганная недостаточность, септический шок.
Второй случай смерти беременной женщины был зарегистрирован также 12 октября в Макатской центральной районной больнице.
"В приемный покой была экстренно доставлена 34-летняя местная жительница, находившаяся на 32-ой неделе беременности (третья беременность) с предварительным диагнозом "пневмония". При поступлении ее состояние было крайне тяжелым. Была сразу подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За несколько часов у нее трижды останавливалось сердце, но усилиями медиков ее возвращали к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: Сепсис вирусно-бактериального генеза. Септический шок. Септическая правостороняя нижнедолевая пневмония. Полиорганная недостаточная (реактивный гепатит, печеночная недостаточность, почечная недостаточность). Беременность - 32 недели. Антенатальная гибель плода", - говорится в сообщении облздрава.
Также отмечается, что обе женщины регулярно посещали врача и прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как говорят медики, в обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и смерти беременных явился септический шок, возможно вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония, развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность.
Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов паталогоанатомического вскрытия.
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